Maraisa fala sobre relacionamentos abusivos após 10ª término de Maiara

25/09/2022 | 16:17



A cantora Maraisa refletiu em seu Twitter na madrugada deste domingo, 25, sobre relacionamentos abusivos, após a irmã, Maiara, colocar fim ao namoro com o cantor Fernando Zor pela décima vez. "Muita gente não termina (um relacionamento) preocupado com que os outros vão falar na rua, se preocupam com o que o outro sabe de você. Mas a pessoa pensou alguma coisa antes de pisar na bola?! Tem gente que aguenta desrespeito, manipulação. O chifre é o de menos, de tão pesada que é a relação", disse.

"E não adianta vir falar que a pessoa faz isso porque o pai e a mãe não ensinaram quando era criança. Tadinho né?! Falta de caráter é falta de caráter e pronto! Ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela te trair... Traição em todos os sentidos, eu falo. Pensasse antes de ter feito. O que você chama de 'erro', eu chamo de 'escolha'", disparou a cantora.

Internautas interagiram na postagem. "Isso aí tá mais com cara de desabafo e não de música, Maraisa. Fala logo o nome please! Você vai matar seu fandom de curiosidade!", disse um fã.