Zé Felipe fala sobre boato de show cancelado por falta de público: Eu tenho minha prioridade

25/09/2022 | 16:10



Colocou a boca no trombone! Zé Felipe fez uma série de Stories em sua conta no Instagram para desmentir os boatos sobre um show que teria sido cancelado por falta de público, no Rio de Janeiro.

Visivelmente chateado com a situação, ele explicou quais as suas prioridades no momento, confira:

Me mandaram aqui uma mentira e se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. O único show que eu tive no Rio de Janeiro este ano foi no Garota VIP, do Safadão, e o resto foi tudo no interior. Aniversário de cidade, show aberto ao público, coisa assim. Eu tenho minha prioridade, que é estar com minha mulher, estar com minha filha, filha nova nascendo. Tenho que dar essa assistência, estar junto, porque o tempo não volta.