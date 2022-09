Eliezer esclarece fala sobre não morar junto com Viih Tube; veja!

25/09/2022 | 16:10



Abriu o jogo! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, um dos comentários de Eliezer foi mal visto por diversos internautas. Isso porque o ex-BBB, que está esperando um filho com Viih Tube, contou que não pretende morar com a influenciadora.

Parte da sua fala viralizou e recebeu diversas indiretas, inclusive de Isabella Scherer. Porém, o ex-brother não ficou quieto. Eli usou suas redes para criticar a web e para deixar bem claro o que foi dito. Para isso, ele publicou um print da fala inteira, dita durante uma entrevista.

Acredito que 99% das pessoas não leram a matéria/entrevista de onde saíram essas aspas super carinhosa. Então para facilitar vou deixar o print da nossa resposta (minha e da Viih porque respondemos juntos essa pergunta), escreveu na legenda.

A fala completa dizia:

- Por enquanto, cada um tem o seu apartamento. Na verdade, vou falar uma frase dela: ela tem duas casas e eu tenho uma, ainda. Ela passa uns dias aqui em casa, eu passo uns dias na casa dela. O importante é sempre estarmos juntos. Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar para a casa dela, nem ela para a minha.