Cruzeiro bate Minas e conquista pentacampeonato da Supercopa de vôlei masculino

25/09/2022 | 15:20



O Cruzeiro é mais uma vez campeão da Supercopa Masculina de Vôlei. Jogando no Ginásio Geraldão, em Recife, o time de Belo Horizonte, que havia vencido a Superliga na última temporada, superou, neste domingo, o rival Minas, campeão da Copa do Brasil de Vôlei, por três sets a zero. Com o título, o Cruzeiro chegou ao pentacampeonato da competição: 2015, 2016, 2017, 2021 e agora.

O time celeste fechou a partida com as parciais de 25/19, 25/14 e 25/18, confirmando o favoritismo da última temporada.

A partida que abriu a temporada 2021/2022 do voleibol brasileiro foi muito disputada. Mesmo com a falta de entrosamento devido à substituição do levantador Nico Uriarte, o Cruzeiro largou a frente no placar, administrando o resultado até que o ponteiro cubano López fechou o marcador em 25 a 19 no primeiro set.

No segundo set, o Minas foi quem parecia entrar mais forte, mas viu o rival virar com facilidade, colocando 10 pontos de vantagem até que Wallace fechou o set em 25 a 14 para os cruzeirenses.

No último e decisivo set, o Minas foi com tudo para cima do Cruzeiro, que mesmo sem ritmo de jogo, devido a falta de jogos na temporada, contou com a qualidade de López e a experiência de Lucão para fechar a partida em 3 sets a zero e garantir mais uma taça em sua galeria.

As equipes voltam a se preparar para suas competições, desta vez, o Campeonato Mineiro, que se inicia já nesta semana, quando o Minas recebe o Brasília em Belo Horizonte e o Cruzeiro pega o Olympico Club em Contagem, no sábado.