Alec Baldwin compartilha nascimento de filha: Ela está aqui

25/09/2022 | 15:11



Mais uma para a conta! Na noite do último sábado, dia 24, Alec Baldwin compartilhou o anúncio do nascimento de sua filha. O ator de 64 anos de idade tem mais sete filhos, sendo seis deles com a atual esposa Hilaria Baldwin.

Quem publicou um vídeo super fofo com várias fotos e vídeos da pequena junto com sua mãe e irmãos foi a instrutora de ioga de 38 anos de idade, e Alec repostou o momento. Além do vídeo, o nome e o peso da pequena foram compartilhados: Ilaria Catalina Irena e 2,700 quilos.

Ela está aqui! Estamos tão entusiasmados por apresentar o nosso pequeno sonho tornado realidade, Ilaria Catalina Irena. Tanto ela como eu, estamos felizes e saudáveis. Os seus irmãos Baldwinitos estão passando o dia criando laços ao recebê-la na nossa casa. Muito amor para todos vocês. Estamos tão felizes por celebrar esta notícia maravilhosa com vocês.