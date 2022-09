Eliezer rebate comentários sobre abandonar o filho: A internet está cada vez mais doente

25/09/2022 | 14:10



Ficou bravo! Como você já sabe, Eliezer e Viih Tube serão papais. O casal usou as redes para anunciar a grande novidade e deixam todos super felizes e chocados. Porém, as reações não foram completamente positivas. Isso porque o ex-BBB fez um comentário polêmico.

Ao responder algumas perguntas dos fãs, Eliezer revelou que não irá morar com Viih. A resposta do ex-brother deixou alguns internautas indignados e até Isabella Scherer. O motivo da revolta foi a falta de apoio que a youtuber poderá ter nos primeiros meses após o nascimento do bebê.

Porém, apesar da repercussão negativa, ele não ficou quieto. Eliezer usou seu Twitter para fazer um desabafo sobre os comentários que anda recebendo.

Se fosse: Eli vai morar na casa da Viih, os comentários seriam: Olha lá! Ele sendo bancado por ela. Aí a notícia é: Morar juntos ainda não, os comentários: O filho é da mãe; sabia que ia cair fora; ela vai criar o filho sozinha. MEU DEUS! A internet tá cada vez mais doente.