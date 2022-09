Fofoca, sedução e intenções de voto... Veja o que aconteceu nesta madrugada em A Fazenda 14!

25/09/2022 | 13:11



Os peões não param nunca! Na madrugada deste domingo, dia 25, a primeira após a segunda festa de A Fazenda, ninguém dormiu. Divididos em diversos lugares, os peões usaram as horas de escuridão para falar sobre estratégias de jogo e fazer uma boa e velha fofoca.

Lenha na fogueira

Com uma fogueira quentinha na área externa, Kerline, Alex, Bárbara, Iran, Tati e Deborah falaram sobre Bia, neta de Gretchen. Segundo o grupo, a garota não está nada animada com o jogo, e sempre está com cara de c* . Ela foi chamada de enjoada e malcriada.

- Ela está om cara de c* desde que entrou [...] Nunca vi o sorriso dela, disse Alex.

E não para por aí! Ainda em volta do fogo, Kerline falou sobre o beijo com Shayan Haghbin. A ex-BBB revelou que vai tentar descobrir e entender as estratégias do affair como fazendeiro.

Sedução?

Em outro papo da madrugada, agora na casa da árvore, Kerline deu algumas ideias para Tati Zaqui. A ideia da ex-sister é fazer com que a cantora seduza Thomaz Costa e descubra as estratégias do ex-Carrossel. A ideia repercutiu tanto que Tati brincou:

- Estou fazendo a viúva-negra, vou comer ele começando pela cabeça.