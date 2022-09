Simaria aparece de surpresa em show de Simone e a dupla cai no choro

25/09/2022 | 13:11



Os fãs de Simone e Simaria não estavam preparados para o que aconteceu na noite do último sábado, dia 24. De surpresa, Simaria entrou no palco enquanto Simone realizava um show. Depois que as duas se separaram, a mãe de Zaya e Henry assumiu o compromisso com a agenda de shows que já estava marcada.

O vídeo do momento está circulando pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que Simone ficou claramente emocionada ao ver a irmã no palco.

- Quem está feliz de ver a Simone e Simaria juntas?, grita Simaria.