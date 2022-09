Lula diz que se eleito vai recuperar direito do povo de trabalhar, comer,estudar

25/09/2022 | 12:39



O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que quer ser eleito ao Palácio do Planalto para "governar e recuperar o direito do povo trabalhar, comer, estudar, ter acesso a cultura, a uma casa". "Eu vou voltar o Minha Casa, Minha Vida e vocês podem pintar da cor que vocês quiserem."

Lula também destacou que vencer a disputa para presidente ele fará "um ajuste na relação trabalhista", para repactuar a relação capital e trabalho. "Não pode ser como era no passado, pois muito mudou, mas também não podemos ficar sem calça e cueca no meio da rua."

De acordo com Luiz Inácio Lula da Silva, se chegar ao Palácio do Planalto em janeiro o "BNDES vai voltar a ser um banco de desenvolvimento, a Caixa vai voltar a investir em casa e saneamento, o BB para investir na agricultura e os micro e pequenos." Ele também destacou que vai fomentar o cooperativismo no País com a concessão de crédito para tal iniciativa.