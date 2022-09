Após término de Maiara e Fernando Zor, Maraisa faz desabafo: Falta de caráter é falta de caráter e pronto

25/09/2022 | 12:11



O término de Maiara e Fernando Zor continua rendendo algumas alfinetadas online. Depois do cantor fazer um vídeo engraçadinho nas redes sociais e a cantora fazer um desabafo através de uma live, Maraisa também decidiu se pronunciar - sem citar diretamente o casal.

No Twitter, a cantora escreveu:

Muita gente não termina preocupado com que os outros vão falar na rua, se preocupam com o que o outro sabe de você, mas a pessoa pensou alguma coisa antes de pisar na bola?! Tem gente que aguenta desrespeito, manipulação, o chifre é o de menos, de tão pesado que é a relação. E não adianta vir falar que a pessoa faz isso pq o pai e a mãe não ensinaram quando era criança, tadinho(a), né?! Falta de caráter é falta de caráter e pronto! Ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela te trair... traição em todos os sentidos eu falo. Pensasse antes de ter feito, o que você chama de erro, eu chamo de escolha, ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: Beija minha boca.

Maiara e Fernando são conhecidos por ter um relacionamento de muitas idas e vindas. Até o momento, nenhum dos dois falou abertamente sobre o motivo que teria levado ao término dessa vez.