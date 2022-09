Sabrina Sato posa com Khloé Kardashian em evento de moda na Itália

25/09/2022 | 11:11



Sabrina Sato e Khloé Kardashian no mesmo clique? Tenho certeza que por essa você não esperava. Mas, aconteceu! A brasileira usou as redes sociais para compartilhar o registro do encontro, que rolou nos bastidores do desfile da marca Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, na Itália.

As Kardashians eram um pouco estrelas da noite, já que Kim desfilou pela marca, com a qual já fez outras colaborações. A socialite apareceu no palco com Domenico Dolce e Stefano Gabbana, os fundadores da grife.

Além de Sato, as brasileiras Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Alessandra Ambrosio, Isabella Fiorentino, Fernanda Motta, Thássia Naves e Iara Jereissati também estão curtindo a Semana de Moda de Milão.