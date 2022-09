Da Redação



A pobreza no Brasil tem rosto, endereço e idade. Na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), podemos ver que a pobreza entre as crianças é sete vezes maior que a pobreza entre os idosos. Quem é pobre hoje no Brasil são as famílias com crianças. A nossa Constituição, no artigo 227, estabelece que devem ser prioridade as crianças. Estamos ferindo a Constituição ao não dar prioridade para os lares com crianças. Esse tema é ainda mais delicado pois sabemos que a pobreza dificilmente é quebrada entre as gerações. Os números estão aí: apenas 3% das crianças nascidas de pais analfabetos conseguem alcançar o ensino superior, contra 71% daquelas nascidas de pais que cursaram uma faculdade.

Tanto do ponto de vista constitucional quanto do lógico, o melhor seria concentrar nosso orçamento nas crianças e no acesso à renda pelos cuidadores da primeira infância, para que essas pessoas tenham condições de levar uma vida plena e saudável e também para que o Estado não tenha que ampará-los na vida adulta e na velhice.

Uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento infantil é Programa Criança Feliz, com 1,5 milhão de crianças entre zero a 6 anos e gestantes atendidas. As famílias recebem visitas técnicas para apoiar e instruir os cuidadores de baixa renda a como estimular e desenvolver, com base em protocolos médicos, as suas crianças. O programa é o maior de visitação domiciliar do mundo e baseado em evidência do início ao fim. Foi desenhado com base em protocolos de desenvolvimento infantil de última geração e com um sistema de avaliação do seu desempenho.

Em 2019, o Programa Criança Feliz ganhou o prêmio Wise Awards, durante a Cúpula Mundial de Inovação para a Educação no Catar. Agora em 2022, o programa ganhou do governo federal um corte de 50% em seu orçamento. Na proposta orçamentária para 2023, caiu de R$ 450 milhões para R$ 225,5 milhões. O corte terá imensa repercussão entre os mais pobres nos 2.623 municípios inscritos no programa, e pode significar a perpetuação da pobreza dessa para a próxima geração.

Essa decisão vem junto ao anunciado corte de 95% nas verbas para o Suas (Sistema Único de Assistência Social), em 2023. Estamos falando de 60 milhões de brasileiros que deixarão de ser atendidos por mais de 20 programas de assistência social voltados para os mais pobres neste País. O Brasil pode priorizar e aperfeiçoar seu desenvolvimento social, ainda há tempo. Mas para isso precisamos apoiar o tema mais importante para o nosso futuro: as crianças.

Laura Muller Machado é economista e secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Palavra do Leitor

Confiança da Indústria

Índice de confiança da indústria na região supera período pré-Covid-19. Parabéns, presidente Bolsonaro e Paulo Guedes! Enquanto isso, os hermanos estão arrependidos de terem caído no “canto da sereia comunista”! Bolsonaro avisou!

Pascoal Scinocca - do Facebook

Paranapiacaba

Por muitos anos, em nossa região, Paranapiacaba era conhecida como Alto da Serra. A denominação é pertinente, pois a mesma está encravada no maciço do mesmo nome. No idioma Tupi-Guarani, quer dizer “lugar alto em que se vê o mar”. Na mensuração da Estrada de Ferro SPR, sua altitude é de 794,47 metros acima do nível do mar. Nos últimos tempos, a Prefeitura de Santo André tem feito alguns reparos no seu patrimônio, o que é louvável. Entretanto, com os tributos auferidos do próprio distrito, poderia se tornar o local no maior museu ferroviário da América do Sul; para isso tem história e meios físicos. Como podemos observar, perto da estação foram construídas edificações em alvenaria, com telhas de cimento-amianto, o que descaracterizou a estética do acervo local.

Octavio David Filho - Santo André

Promessas

O melhor para nós, brasileiros, é ficarmos pobres, pois os programas de governo para essas eleições estão incentivando a população a ficar estagnada na pobreza. Com tantos benefícios – auxílio de dinheiro, devolução de impostos, cartão de restaurante –, quem vai querer buscar um emprego? Se preparar, adquirir conhecimentos, desenvolver talentos? Para quê? Basta se declarar pobre. Muito triste, muito triste.

Silvia Guedes - Santo André

Mercedes-Benz-1

Indefinição após reuniões entre Mercedes e sindicato <CF51>(Economia, ontem)</CF>. Internamente sabemos que a empresa está amparada pela nova reforma trabalhista, deixando-nos de mãos atadas. Quem trabalha lá sabe que a Mercedes é uma empresa sensacional e só está tentando colocar em prática a nova lei e ela não está errada. Errado é o trabalhador assalariado que elege um governo que só quer tirar nossos direitos!

João Henrique de Pauli - do Facebook

Mercedes-Benz-2

Daqui a pouco a Mercedes-Benz vai embora, e o complexo fabril se tornará uma feira da madrugada no Grande ABC. Escrevam. No Grande ABC agora a moda é loja de departamentos, supermercados e hipermercados.

Gilberto Rocino - do Facebook

Feira Literária

Que Ribeirão Pires consiga, com a Flirp, se transformar, em breve, na capital cultural do Grande ABC (Setecidades, ontem).

Teresa de Fátima Vicks - Santo André