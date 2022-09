Tite aprova exibição de Neymar e de todo o time

25/09/2022 | 10:24



Tite gostou do desempenho de seus comandados no penúltimo jogo oficial antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, tanto que abriu um sorriso durante a partida para indicar que estava aprovando a performance da Seleção Brasileira diante de Gana, a quem considera um adversário com qualidade técnica “apreciável”.

Nas palavras do treinador, ele viu “um time que soube absorver e jogar competitivamente o amistoso. A perda e a retomada da bola foram impressionantes”, analisou o treinador.

O desempenho do camisa 9, aliás, rendeu elogios do seu comandante. “O Richarlison cheira a gol. Ele não quer saber, ele quer finalizar. Ele quer ir para o gol”. O atacante é um dos integrantes do quinteto ofensivo que encantou o treinador na França. Ele apostou nessa formação leve e ousada, que também tem Paquetá, Neymar, Raphinha e Vini Jr., pela primeira vez, e estuda utilizá-la em outras ocasiões.

“A utilização de uma ou outra forma, a gente vai estudar dependendo do jogo. Pode variar. Ela está se consolidando cada vez mais com a passagem que essas duas formas são equilibradas”, disse.

Em grande forma, Neymar deixou a modéstia de lado e avisou que, quando está em sua plenitude física e bem mentalmente, é complicado pará-lo. “Quando estou 100% inteiro e feliz jogando meu futebol, fica difícil para os adversários”, definiu.