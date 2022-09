Hungria e Itália decidem a vaga para a semifinal

25/09/2022 | 10:22



Hungria e Itália vão decidir, amanhã, em Budapeste, a seleção classificada para as semifinais da Liga A, Grupo 3, da Liga das Nações. Anteontem, os húngaros derrotaram a Alemanha, fora de casa, por 1 a 0, enquanto os italianos superaram os ingleses, pelo mesmo placar, em Milão.

Com estes resultados, a Hungria, azarão da chave, lidera com dez pontos e vai jogar por um empate contra a Itália, que soma oito. A Inglaterra, vice-campeã europeia, recebe em Wembley a também desclassificada Alemanha (seis pontos). Detalhe: os ingleses, com apenas dois pontos, foram rebaixados para a Liga B na próxima edição do torneio.

O primeiro tempo em Leipzig foi monótono. A Alemanha, sem inspiração, pouco produziu no ataque para incomodar a bem armada zaga húngara. A situação dos alemães piorou aos 17 minutos, quando Adam Szalai, de calcanhar, desviou uma cobrança de escanteio para abrir o placar.

Em Milão,em uma partida de baixo nível técnico, o único gol da partida foi bonito. Raspadori recebeu dentro da área, passou pela marcação e bateu com estilo para garantir a vitória italiana e a possibilidade de classificação para as semifinais.