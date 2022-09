Corinthians goleia Inter e é tetracampeão do Brasileirão

25/09/2022 | 10:19



A grande final do Brasileirão Feminino foi tudo que prometeu ser. Em uma Neo Química Arena lotada, mais de 41 mil pessoas viram o Corinthians atropelar o Internacional pelo placar de 4 a 1 e se consagrar campeão pelo terceiro ano seguido e pela quarta vez na história.

O clube paulista chega ao quarto título no campeonato, o terceiro consecutivo. Sob o comando de Arthur Elias, o time chegou à decisão depois de terminar a primeira fase como quarto colocado, além de eliminar Real Brasília e Palmeiras nas etapas anteriores. As equipes chegaram para o jogo em Itaquera depois de deixarem tudo igual no Beira-Rio, pela rodada de ida, por 1 a 1. A partida começou a todo vapor.

O Inter, que começou acanhado, precisou de apenas 6 minutos para entrar no jogo, e com gol de zagueira. A goleira Lelê tirou a bola da área, mas Milene chegou para devolver e deixar nos pés da Sorriso, que não desperdiçou e abriu o placar da final. A partir daí, as gaúchas começaram a gostar do jogo, mas o Corinthians reagiu. Não demorou muito para as donas da casa encontrarem o gol. Yasmin lançou na segunda trave e Jaqueline, de primeira, deixou tudo igual na Neo Química Arena.Quase no minuto final da primeira etapa, a virada do Corinthians aconteceu com Diany, de cabeça. No primeiro minuto do segundo tempo, Vic Albuquerque bateu firme da entrada da área para ampliar o placar. Após mais uma bela campanha em 2022, o Corinthians é campeão do Campeonato Brasileiro Feminino.