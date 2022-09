São Paulo recebe o Avaí antes de focar na final da Sul-Americana

25/09/2022 | 10:17



Hoje, o São Paulo faz sua última apresentação antes da final da Copa Sul-Americana, agendada para o próximo sábado, dia 1º de outubro. A missão de Rogério Ceni vai além de somar uma preciosa vitória sobre o Avaí, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador quer que a energia das arquibancadas inflame seus jogadores para a decisão do torneio continental e faça com que os atletas cheguem a Córdoba com bom ritmo físico e técnico.

O São Paulo conseguiu uma importante vitória diante do Ceará na rodada passada e com isso abriu margem para a zona de rebaixamento. O duelo com o Avaí, no entanto, não perdeu importância e é mais uma chance de o time do Morumbi escalar a tabela de classificação para se manter à sombra da vaga na fase prévia da Libertadores, caso não fique com o título diante do Independiente del Valle.

Com 34 pontos somados em 27 jogos, o São Paulo ostenta a modesta 13ª colocação. A distância para a degola e o Avaí, que ocupa o 17º lugar, está em seis pontos. Se vencer diante de seus torcedores, o time tricolor salta momentaneamente para a 10ª posição, cola na luta pelo G-8 e passa a secar os rivais no próximo meio de semana.

O horário do jogo entre São Paulo e Avaí não é nada convencional. A partida acontecerá às 20h. O motivo para o “atraso” no jogo é o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que marca a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e começa às 11h, na Neo Química Arena. As autoridades de segurança optaram por remanejar o jogo do time do Morumbi para diminuir as possibilidades de qualquer encontro entre torcedores rivais nos trajetos até seus respectivos estádios.

A seis dias da final da Copa Sul-Americana, Rogério Ceni não deverá poupar nenhum titular e escalará força máxima diante dos catarinenses.

Apesar de problemas pontuais causados por lesões (como Nikão, Arboleda e Gabriel Neves), o ex-goleiro não tem nenhum atleta suspenso por cartões, mas não conta com o venezuelano Ferraresi, que defende a sua seleção em amistoso.