Mesmo em crise, Tom Brady espera que Gisele Bündchen mantenha tradição e vá assisti-lo em jogo de futebol americano, diz jornal

25/09/2022 | 10:11



Se você acompanha minimamente as redes sociais de Tom Brady e Gisele Bündchen, sabe que a modelo está sempre indo nos jogos de futebol americano do marido - que atualmente joga pelo Tampa Bay Buccaneers. Acontece que os dois estão sofrendo rumores de crise no casamento, e o motivo seria justamente a decisão de Brady de não se aposentar - segundo informações do Page Six e do New York Post.

Bom, é esse contexto que está fazendo os fãs do casal ficarem ainda mais ansiosos para o jogo de Brady deste domingo, dia 25. Afinal, Gisele irá manter a tradição e ir torcer pelo marido, ou não? Fontes ouvidas pelos jornais afirmam que o quarterback está contando com isso.

Gisele aparecia quase exclusivamente nos jogos em casa. Tom e todo o time esperam que ela volte ao camarote da família com as crianças para a partida de domingo, disse a fonte.

O jogo começa 17h25 no horário de Brasília.