São Caetano começa com XV de Piracicaba luta pela final e vagas

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



25/09/2022 | 10:07



São Caetano e XV de Piracicaba duelam hoje pelo jogo de ida da semifinal da Copa Paulista. A partida acontece na Arena Inamar, em Diadema, às 15h. Para chegar até esta fase da competição, o Azulão passou pela equipe do Botafogo, ganhando o primeiro jogo e empatando o segundo. O Nhô Quim teve pelo seu caminho o Água Santa, empatou na ida e teve dificuldades para se classificar no segundo jogo, ganhando de virada e carimbando o passaporte para a semifinal.

Se engana quem pensa que esse será o primeiro confronto entre os times. Pela Série A2 do Campeonato Paulista deste ano, São Caetano e XV de Piracicaba se enfrentaram no dia 2 de março, em Piracicaba, e os donos da casa levaram a melhor vencendo o jogo por 2 a 0. Agora, o Azulão conta com a vantagem de estar invicto desde a última rodada da fase de grupos para fazer um bom resultado.</CW>

Com uma semana intensa de treinamentos, a equipe comandada pelo treinador Axel tem como objetivo chegar à final da competição que dá uma vaga para a Série D ou Copa do Brasil de 2023, mas mantém os pés no chão antes do duelo contra o XV. Ele fala sobre a primeira partida.

“Mais uma decisão, temos serenidade para isso. Sabemos que é uma missão muito difícil, mas não impossível, estamos preparados, vamos chegar bem porque nosso objetivo é a classificação”.

O atacante Wallace comenta sobre a expectativa dos atletas do para o jogo.

“(A expectativa) É muito grande, fico feliz pelo desempenho que temos mostrado dentro de campo e os resultados que estamos conquistando. Para termos chegado até essa semifinal, é um trabalho muito firme e forte, vamos continuar nesse ritmo para buscar grandes coisas”, afirma o atacante.

Para essa partida, o Azulão vai contar com o retorno do atacante Maranhão, que estava lesionado por conta de um desgaste muscular na coxa direita. O jogador busca marcar seu primeiro gol na competição. Portanto, o técnico Axel terá força máxima.