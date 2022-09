Mano Menezes parabeniza atletas do Inter pela campanha no Brasileirão: 'Orgulho'

24/09/2022 | 22:30



Pela primeira vez na história o Internacional chegou à decisão de um torneio nacional de futebol feminino. O título não veio em final diante do Corinthians, na Neo Química Arena, neste sábado, mas o trabalho das Gurias Coloradas foi bastante elogiado. Treinador do time masculino, Mano Menezes parabenizou a equipe gaúcha e disse ela é um "orgulho" para todos.

Com bela campanha na competição, sendo a dona da terceira melhor campanha, a equipe colorada avançou até a decisão, deixou o forte São Paulo pelo caminho, nas semifinais, e caiu em Itaquera após sair da frente e impor bastante dificuldade ao Corinthians no primeiro tempo. O sentimento foi de frustração das jogadoras, mas todos em Porto Alegre fizeram questão de erguer a moral do time.

"Futebol nos ensina muitas coisas. Mas, principalmente, que um resultado não pode definir o trabalho de uma temporada inteira. Vocês fizeram história no Brasileirão Feminino, indo a uma final pela primeira vez", afirmou o treinador, em suas redes sociais. "Vocês lotaram nosso estádio com cerca de 40 mil pessoas (36.330 no jogo de ida) - outra marca para o futebol feminino no nosso estado e no nosso País. E, principalmente, vocês fizeram o nosso torcedor vibrar, levar suas famílias para verem vocês jogar, cantar e sonhar junto."

A torcida colorada realmente deu um show no beira-rio e também se fez presente na Neo Química Arena. E, mesmo com a perda do título, aplaudiu o time de pé ao apito final na Neo Química Arena. Esse reconhecimento é um combustível para que a equipe siga lutando por triunfos em sua história.

"É por esse sentimento que a gente trabalha tão duro todos os dias, faz inúmeros sacrifícios que a maioria das pessoas nem imagina, erra, aprende, melhora... Cai e se levanta para fazer isso tudo outra vez. A vocês o nosso respeito e o nosso carinho! Cabeça erguida e que venham os próximos desafios. O orgulho é nosso de torcer por vocês."

O Internacional também ressaltou a brilhante jornada do clube no Brasileirão. "Valeu, gurias! Foi uma campanha gigante! Chegamos em uma final de Brasileirão Feminino pela primeira vez na história. Vocês foram incríveis e nós, colorados e coloradas, temos muito orgulho dessa trajetória", escreveu o clube. "Seguimos juntos, cada vez por mais."