Debate ?Estadão?/Eldorado atinge 6,7 pontos de audiência na Grande São Paulo

24/09/2022 | 22:01



Dados iniciais de audiência mostram que o debate do Estadão e da Rádio Eldorado, em parceria com SBT, CNN, Veja e Nova Brasil FM, realizado neste sábado, 24, atingiu 6,7 pontos na Grande São Paulo. Foi a segunda maior audiência do horário na televisão aberta, atrás apenas da Rede Globo. Cada ponto corresponde a 74.666 residências.

O evento contou com a presença dos candidatos Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe dAvila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para participar, mas não compareceu.

O presidente foi alvo preferencial dos participantes, que questionaram o chefe do Executivo sobre o orçamento secreto e casos de corrupção. Os ataques ao governo Bolsonaro foram mais constantes e contundentes principalmente por parte das senadoras Simone e Soraya. Ciro e DAvila também questionaram o presidente sobre o assunto, com troca de acusações. Em uma postura mais defensiva, Bolsonaro fez dobradinha com Padre Kelmon, recebendo elogios do candidato. Os candidatos também se voltaram contra o ex-presidente Lula.