População russa protesta contra convocação de 300 mil pessoas para guerra

24/09/2022 | 21:43



Russos de diversas partes do país protestaram hoje contra a decisão do presidente, Vladimir Putin, de mobilizar 300 mil pessoas para a guerra na Ucrânia. As manifestações foram a primeira ação sustentada de descontentamento desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no fim de fevereiro.

"Entendemos que a mobilização afetará muitas pessoas que não se importavam com a guerra e esperamos que isso possa se tornar um momento crucial", disse o ativista Timofey Martynenko, do movimento de oposição Vesna, ou Spring, um dos principais impulsionadores dos protestos. "O regime não vai parar de destruir a Ucrânia - e a Rússia também", completou.

Na Rússia, a dissidência pública é criminalizada e a polícia deteve 750 pessoas nos protestos de hoje. Outras 1,4 mil já haviam sido detidas na quarta-feira (21) por se manifestarem sem autorização, de acordo com o monitor independente de direitos OVD-Info, da Rússia.

Drones. Além de recrutar combatentes, a Rússia expandiu o uso de drones iranianos na Ucrânia. Neste sábado, autoridades ucranianas afirmaram ter derrubado mais de uma dúzia dos equipamentos nas linhas de frente.

Os drones iranianos são relativamente pequenos e voam a uma altitude muito baixa, tornando difícil para os sistemas de defesa aérea ucranianos detectá-los. Imagens transmitidas por canais de notícias da Ucrânia mostraram soldados tentando, sem sucesso, derrubar um deles com armas pequenas. Fonte: Dow Jones Newswires.