Bolsonaro defende Guedes sobre declaração de 'ligar o f...' para a França

24/09/2022 | 20:31



O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, defendeu há pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes, após o auxiliar dizer, em agosto, que o Brasil pode "ligar o f..." para a França. Segundo Bolsonaro, Guedes defendeu na ocasião os interesses e a soberania brasileira.

"Paulo Guedes não criticou ninguém, apenas falou a verdade sobre a ingerência do governo francês e a forma como o outro governo se dirigia ao nosso País. Isso é defender a nossa soberania e defender os interesses do nosso País", declarou Bolsonaro.

O comentário do ministro foi feito no evento de abertura de um congresso da Abrasel, associação que reúne bares e restaurantes. O candidato à reeleição deu a declaração como direito de resposta durante o debate presidencial.

Bolsonaro falou ainda que o Brasil melhorou "muito" durante seu governo, destacando que a preocupação pelos pobres se reflete ainda com o "número de empregos".

"O meu governo foi o que mais colocou machões na cadeia; defendo mulheres no Brasil. Foi o que mais atendeu os pobres com Auxílio Brasil", destacou, acusando ainda o Partido Novo, do candidato Felipe dAvila, de ter votado contra ao Auxílio Brasil.