Soraya critica declarações de governo Bolsonaro contra China e França

24/09/2022 | 20:20



A candidata do União Brasil à Presidência da República, a senadora Soraya Thronicke, criticou as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que a França está "ficando irrelevante". Segundo Soraya, um dos maiores erros do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi abandonar da economia liberal, além da questão da corrupção.

"Os ministros falam mal dos nossos clientes, falam mal do nosso maior comprador, que é a China, fala mal da França. Já imaginaram falar mal do cliente? É não cuidar do mercado interno", disse, no debate promovido neste sábado pelo Estadão e outros veículos de imprensa.

Soraya ainda disse que as pessoas no Brasil, que é "considerado celeiro do mundo", estão passando fome e que a carga tributária não vai ser prioridade dos candidatos que lideram as pesquisas.