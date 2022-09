Paciente com cuidados paliativos morre aos 70 anos

Da Redação



24/09/2022 | 20:13



Depois de lutar contra uma doença severa, Osmar da Silva, 70 anos, morreu neste sábado (24) em Santo André. Ele foi personagem de uma reportagem publicada pelo Diário justamente na edição deste sábado sobre as equipes que atuam no auxílio de pacientes paliativos no Grande ABC.

Durante a visita do Diário na última semana para produção da reportagem, Osmar estava sorridente com a presença das profissionais do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), que fazem o atendimento domiciliar aos pacientes, que estão em estágio avançado de doenças, como câncer de cólon, que tirou a vida de Osmar.

Os cuidados paliativos podem ser ofertados no domicílio ou em uma unidade de saúde e são direcionados às pessoas diagnosticadas com doenças graves e que ameaçam a continuidade da vida, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida e amenizar a dor e o sofrimento físico, psíquico e espiritual.