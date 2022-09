Simone se diz espantada com ausência de Lula em debate

24/09/2022 | 19:28



A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, disse estar espantada com a ausência do adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate promovido neste sábado pelo Estadão e outros veículos de imprensa.

"Me espanta quem prega o voto útil fugir de um debate", declarou Simone ao chegar à sede do SBT, em nova crítica à ofensiva petista sobre a terceira via com o objetivo de liquidar a eleição em primeiro turno.

A candidata minimizou o baixo desempenho nas pesquisas de intenção de voto e destacou que os levantamentos não definem a eleição. "Acredito na democracia, respeito democracia e estou pronta para aceitar resultado das urnas", afirmou Tebet.