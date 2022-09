Cadeirante se arrasta para usar banheiro de avião sem ajuda de comissários

24/09/2022 | 19:06



Jennie Berry, uma britânica que estava viajando, contou em sua conta no Twitter que não teve assistência da companhia aérea AlbaStar e precisou se arrastar para ir ao banheiro dentro da aeronave. Segundo a jovem, a cadeira de rodas que era usada para ajudar passageiros com deficiência no transporte dentro do avião, estava indisponível para uso.

O relato de Jennie gerou a revolta de vários internautas. A publicação, que foi compartilhada na terça, 20, tem até o momento 69 mil curtidas. "Chocada e com nojo da AlbaStar Airlines. Eles me disseram que eu deveria usar uma fralda no avião, pois tenho uma deficiência e eles não tinham cadeira de corredor a bordo. Por favor, compartilhe. Isso não é aceitável".

A jovem cadeirante continua dizendo que a tripulação não a deixava se sentar perto da frente do avião, embora houvesse alguns assentos vagos, o que dificultou a locomoção dela. Quando a jovem teve de ir o banheiro, os comissários não quiseram ajudá-la.

Jennie então teve de se arrastar pelo corredor usando os braços. Em seguida, seu parceiro ajuda a jovem a se levantar e usar o banheiro.

Um dos comissários, segundo ela disse que: "pessoas com deficiência devem usar fraldas em aviões". Ela reagiu na postagem; "a vida de uma pessoa com deficiência às vezes pode ser degradante e embaraçosa e, infelizmente, essa foi uma delas. Todos os outros os outros voos em que estive havia uma cadeira de corredor".

A britânica finalizou seu desabafo pedindo à companhia aérea para melhorar o atendimento dado a deficientes. A postagem gerou a revolta de vários internautas. "Cada funcionário da tripulação deveria ser demitido por sentar e assistir isso acontecer, absolutamente repugnante como eles se comportaram", disse um usuário.

Com a repercussão do relato de Jennie, a AlbaStar publicou um pedido de desculpas no Instagram.