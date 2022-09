Sócios aprovam mudança no estatuto e Casares disputará reeleição no São Paulo

24/09/2022 | 19:05



Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na tarde deste sábado, nos Ginásios G1, G2 e G3 da sede social do estádio do Morumbi, os associados do São Paulo aprovaram alteração no estatuto que permite reeleição presidencial. Com isso, o atual mandatário do time tricolor, Julio Casares, poderá ser o primeiro beneficiado com a mudança, no final de 2023.

O resultado foi 973 votos pelo "Aprovo", 627 pelo "Rejeito" e quatro abstenções. Foram 1604 votos no total. A votação foi feita majoritariamente por meio de urnas eletrônicas, sistema implantado durante a atual gestão e já utilizado em outros processos eleitorais.

Julio Casares chegou a fazer campanha, ao lado de Olten Ayres de Abreu Jr, presidente do Conselho Deliberativo, a favor da mudança do estatuto e teve como oposição Marco Aurélio Cunha, que reprovou uma alteração no estatuto que beneficiaria a atual diretoria. No entanto, foi voto vencido.

Curiosamente, o estatuto foi alterado para mandato único em 2017, mas a nova gestão, desde o início do mandato, tentava contornar a situação, visando uma reeleição. A primeira tentativa foi reprovada, porém, acabou sendo aprovada neste sábado.

"Venceu a democracia. Os associados terão o poder de opinar se gostou ou não da atual gestão. Viabilizamos a possibilidade do sócio se manifestar sobre a gestão", falou Olten Ayres de Abreu Jr.

Passado a eleição, o São Paulo volta a focar no Brasileirão. Neste domingo, às 20 horas, o time tricolor enfrenta o Avaí. Atualmente, está na 13ª posição, com 34 pontos.