?Me doei por inteira?, diz Giulia Be sobre filme ?Depois do Universo?

24/09/2022 | 16:29



O trailer de Depois do Universo foi divulgado neste sábado, 24, durante o Tudum: Um Evento Mundial para Fãs. O longa protagonizado por Henrique Zaga e Giulia Be estreia no dia 27 de outubro.

Na trama do longa-metragem, Nina (Giulia Be) é uma jovem e talentosa pianista que vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante de rim.

Mas o romance com o jovem médico Gabriel (Henrique Zaga) a ajuda a superar suas inseguranças e lutar por seu objetivo de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Giulia, que estreia no cinema com o romance, revela que chorou ao ver Depois do Universo no line-up do festival da Netflix, em meio a outros grandes títulos da plataforma.

Sobre dar vida à Nina, a artista afirma que esta é uma de suas maiores realizações profissionais: "Me doei por inteira e evolui muito, como artista e pessoa".

"Tenho um amor incondicional pela arte em todas as suas formas e esse processo foi um passo fundamental para entender como seguir traçando a minha trajetória da maneira mais autêntica possível daqui pra frente, sempre me arriscando a alçar grandes voos e encarar novos desafios", afirma.

Essa é a primeira vez de Henrique em um trabalho em português. "O longa me transformou desde o instante que entrou na minha vida", afirma o intérprete de Gabriel,

O artista descreve Depois do Universo como "uma história de esperança, resiliência, amor e música". "Foi um presente e que ainda reforçava muito intimamente a minha relação com esta profissão. Escolhi o ofício de ator com o sonho de inspirar, informar e emocionar os outros.