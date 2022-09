Nova temporada de Strictly Come Dancing terá dois pares do mesmo sexo

24/09/2022 | 16:10



Novidades na área! Na última sexta-feira, dia 23, os pares do reality de dança Stricly Come Dancing foram anunciados através do show de lançamento. E, dessa vez, há muitas novidades. Isso porque é a primeira vez que o programa terá dois pares de dançarinos do mesmo sexo, sendo um deles Giovanni Pernice, o ganhador da última edição.

Além de Giovanni Pernice e Richie Anderson, o comediante Jayde Adams e Karen Hauer serão a outra dupla do mesmo sexo. Vale lembrar que também teremos Helen Skelton com Gorka Marquez, e Katya Jones com Tony Adams.

Vale lembrar que neste sábado, dia 24, vai ao ar o primeiro episódio ao vivo dessa edição de Strictly Come Dancing. Isso porque, por conta do funeral da Rainha Elizabeth II, que aconteceu no dia 19 de setembro, o show de lançamento foi adiado.