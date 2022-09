Bárbara Evans faz festa para comemorar batizado da filha, Ayla

24/09/2022 | 16:11



Dia de festa! Neste sábado, dia 24, Bárbara Evans usou suas redes para compartilhar a decoração e o local da linda festa que organizou. O motivo da comemoração é o batizado de sua primeira filha, Ayla, de cinco meses de idade.

Através dos Stories do Instagram, ela mostrou seu look, um lindo vestido nude com rendas, e fez vários vídeos do local. Para aproveitar o tempo de Sol, a modelo escolheu um lindo lugar ao ar livre. Diversas peças de madeira, junto com a decoração rosa e branca, deixaram o local super fofo e preparado para receber a pequena Ayla e todos os convidados.

E não para por aí! Além de mostrar o local do DJ e as mesas dos convidados, Bárbara deixou todos com água na boca e com o coração quentinho. Isso porque ela ainda aproveitou para mostrar os docinhos e as lembrancinhas.

Vale lembrar que Ayla é fruto do casamento de Bárbara Evans com Gustavo Theodoro, e que a modelo vive falando sobre maternidade em suas redes.