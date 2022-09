PM prende suspeitos por tentativa de homicídio em São Bernardo

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 16:07



A Polícia Militar prendeu dois indivíduos na madrugada deste sábado, 24, por volta de 0h19, sob suspeita de homicídio. Lucas de Souza Damas e Valter Xavier Muniz foram detidos após não responderem à abordagem da PM na estrada do Ribeirão do Soldado, no bairro Botujuru em São Bernardo.

A ocorrência aconteceu após uma deúncia feita ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) de disparos de arma de fogo em local próximo de onde foram feitas as prisões. A vítima era um homem parto, com idade aproximada entre 20 e 25 anos, que apresentou de oito a dez tiros na região da face. Seu óbito foi confirmado pela Dra. Lorreine Machado Nascimento, que compareceu ao local junto à perícia.

Ao se aproximar do local, os policiais se depararam com um veículo de cor prata em alta velocidade, o que chamou atenção. Logo em seguida, foi informado à viatura sobre a fuga de um veículo com as mesmas características.

Os fugitivos não obedeceram à abordagem da viatura, o que acarretou numa pequena perseguição. Ao colidir o carro contra um poste, os indivíduos deixaram o veículo e tentaram fugir, disparando três vezes contra os policiais. Um deles foi detido próximo ao veículo, enquanto os outros fugiram a pé pela rua Carlos Wanderlic, onde uma das partes foi detida. O terceiro indivíduo conseguiu fugir.

Os detidos foram levados ao 3° DP (Distrito Policial) de São Bernardo, onde foi aberta a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública do município não deu mais informações sobre o caso.