Presidente do Corinthians já estuda proposta para tentar comprar Yuri Alberto

24/09/2022 | 15:25



A contratação em definitivo do atacante Yuri Alberto deve ser uma das prioridades da gestão atual do Parque São Jorge. Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, planeja fazer uma oferta ao Zenit, dono dos direitos federativos do atleta, para definir a aquisição em definitivo. Emprestado até o meio do ano que vem, o jogador marcou cinco vezes com a camisa corintiana e vem agradando em cheio à diretoria.

"Gosto muito dele. Tem a cara do Corinthians. Treina muito, joga muita bola, corre o jogo todo e tem muita qualidade. Os atletas estão entendendo a forma de o Yuri jogar: bola no espaço, em profundidade. E ele ainda ajuda na marcação e faz gols", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Craque Neto.

Apesar do interesse e da sintonia do jogador com o time e a torcida, Duílio disse ainda estar estudando uma fórmula para conseguir viabilizar o negócio.

"Nossa intenção é comprar, mas vai depender do momento. O Zenit pagou 25 milhões de euros e o utilizou muito pouco por causa da guerra. Mas existe a nossa vontade e o Zenit sabe disso", completou.

Na transação que culminou com a vinda do atleta por empréstimo para Itaquqera, não foi fixado valor para compra do centroavante. O valor pago pelo Zenit quando adquiriu o atacante foi de 25 milhões de euros (algo próximo de R$127 milhões). Na efetivação da transação, o Corinthians cedeu ao time ucraniano, também por empréstimo, o atacante Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan.

Ciente das altas cifras que envolvem esta operação, Duílio sabe que uma engenharia financeira vai precisar ser feita para tornar possível a vinda do jogador.

"Pensando nos valores pagos pelo Zenit, fica muito difícil. A não ser que envolva outros jogadores na negociação ou se adquira somente uma parte dos direitos do atleta", comentou o dirigente.

Mas se Yuri Alberto não tem preço fixado, tanto o goleiro Ivan, como Gustavo Mantuan tem valores acertados em caso de negociação em definitivo. O clube pede 4 milhões de euros (R$ 20,3 milhões) por 80% de Ivan. A mesma fatia de porcentagem (80%) do meia-atacante Gustavo Mantuano vale 10 milhões de euros (R$ 50,0 milhões.