Filho de Deolane Bezerra publica vídeo atirando em foto de Deborah Albuquerque

Na última sexta-feira, dia 23, o filho de Deolane Bezerra deu o que falar. Isso porque o garoto usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo treinando tiro ao alvo. O problema foram as pessoas das fotos que estavam sendo usadas como alvos: Deborah Albuquerque, Tati Zaqui e Kerline Cardoso.

O motivo do uso das fotografias das peoas foram as recentes brigas entre elas e Deolane. Porém, ninguém gostou da atitude do garoto, principalmente a equipe da advogada.

Por conta disso, no mesmo dia, um comunicado foi publicado nas redes de Deolane. A nota deixava bem claro que a ação não foi apoiada nem um pouco.

Diante dos últimos acontecimentos, viemos a público declarar que tanto a equipe quanto a própria Deolane não compactuam com a brincadeira (de mau gosto) feita na tarde desta sexta-feira, dia 23, do lado de fora do jogo. Por isso, viemos por meio dessa nota pedir sinceras desculpas às participantes envolvidas, suas famílias e seus fãs. Sabemos que é difícil aguentar a pressão de um reality show, principalmente para os familiares, mas também sabemos que o respeito deve sempre prevalecer... Esclarecemos ainda que é incontrolável para a equipe administrar os ânimos externos e que essa não seria uma conduta que a Deolane aprovaria. Por fim, conversamos com seus familiares e mais uma vez, pedimos desculpa. Equipe Deolane Bezerra!

Eita...