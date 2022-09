Taylo Swift recusa convite para cantar no Super Bowl, diz site

24/09/2022 | 13:11



Parece que não vai ser dessa vez que os fãs de Taylor Swift a verão cantando no intervalo do Super Bowl. Segundo informações do site TMZ, a cantora recusou o convite para ser a atração principal do show.

Se apresentar na final da NFL, campeonato de futebol americano, é um grande prestígio para os artistas norte-americanos, mas segundo fontes do site, Taylor precisou recusar porque agora quer estar focada em regravar seus seis primeiros álbuns. Até o momento, ela já lançou versões de Fearless e Red. Portanto, ainda faltam Taylor Swift, Speak Now, 1989 e Reputation.

Swift está tendo todo esse trabalho pois a empresa para qual ela trabalhava, a do famoso Scooter Braun, adquiriu direitos de todos os seus primeiros trabalhos. Portanto, como solução, ela decidiu regravar tudo para poder recuperar a propriedade daquilo que criou.

O Super Bowl ainda não definiu qual será a artista feminina que ocupará o posto de atração principal.