Pai de Vanessa Lopes se incomoda com comentário de Luana Piovani e dá alfinetada

24/09/2022 | 13:10



Ficou bravo! Tudo começou quando Pedro Scooby publicou uma série de fotos do Rock In Rio. Junto com vídeos dos filhos curtindo o show de Gloria Groove, estava uma foto dos pequenos com a tiktoker Vanessa Lopes.

Mamãe coruja, Luana Piovani apareceu nos comentários e perguntou ao pai de seus filhos quem era a mulher da última foto. Scooby esclareceu à Piovani que a garota era a ídola dos pequenos.

Quem é essa última moça?, escreveu Piovani.

Apesar de estar curiosa, o comentário da atriz foi mal visto pelos seguidores do surfista - e até pelo pai de Vanessa. Alisson Ramalho usou suas redes para mandar um recado à Luana.

- Dá uma googlada lá. Uma menina extremamente responsável, que tem pai e mãe, que respeita os outros, acho que um pouquinho diferente do seu comentário.

E não para por aí! O pai da influenciadora ainda pontuou que Luana Piovani deveria ter pesquisado mais sobre Vanessa, e que não deveria julgar as pessoas pela aparência.

Eita...