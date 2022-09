Resiliência industrial

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 12:50



Exatamente quando se imaginava que executivos do setor industrial no Grande ABC estivessem pessimistas com o futuro do segmento, principalmente diante da fuga de empresas tradicionais, eis que resultado de levantamento realizado pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista mostra que a confiança dos empresários da região está em alta, equivalente ao que era antes da pandemia de Covid-19. Os indicadores apurados superam os 50 pontos, o que aponta “melhora nas expectativas”. Um sinal bastante positivo a sugerir a possibilidade de recuperação do parque fabril das sete cidades, bastante afetado pela circulação do novo coronavírus nos últimos dois anos.

Baseado nos resultados de sondagem realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o recorte regional realizado pela Metodista aponta melhora no Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial) nas sete cidades tanto na avaliação das condições das empresas, de 49,67 para 53,46 quanto na das expectativas em torno do desempenho das empresas, de 58,77 para 59,90. A elevação dos indicadores é importante porque sinaliza a intenção de os empresários voltarem a investir no negócio, o que automaticamente vai ampliar empregos e impostos, pilares essenciais para a geração de bem-estar social e riqueza.

Nem tudo, evidentemente, é otimismo. A desorganização das cadeias industriais internacionalizadas, a escassez de insumos produtivos, o aumento de preços no mercado mundial e a expectativa pela redefinição de novo modelo produtivo global são algumas das questões que trazem preocupação. São pontos que precisam ser resolvidos, claro. Mas a simples volta da confiança dos executivos do setor produtivo ao patamar verificado no pré-pandemia expõe a magnífica capacidade de resiliência da indústria do Grande ABC. O segmento é tão forte e robusto que nem mesmo a pior crise sanitária em um século conseguiu abalar definitivamente suas estruturas. Não é pouca coisa para se celebrar.