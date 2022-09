Angelo volta a ganhar espaço no ataque do Santos e deve enfrentar o Athletico-PR

24/09/2022 | 12:33



Após um período de baixa entre os profissionais, o atacante Angelo voltou a ganhar uma chance entre os titulares do Santos. O técnico interino Orlando Ribeiro vem utilizando o jovem de 17 anos nos treinamentos e deve, inclusive, apostar na joia santista no duelo com o Athletico-PR.

N caso de voltar a ser titular contra os paranaenses, Angelo vai voltar a iniciar uma partida depois de ficar dois meses apenas como opção. Considerado um atleta de potencial pela comissão técnica, ele acabou perdendo espaço no período em que Lisca comandou o time profissional.

Para voltar a engrenar no Brasileiro, Orlando Ribeiro vem dando sinais de que vai apostar em um time leve e rápido para tentar surpreender a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O jogo contra o Athletico-PR acontece na próxima terça-feira.

A ideia inicial é formar o ataque com o centroavante Marcos Leonardo, jogador que também foi formado nas categorias de base da Vila Belmiro.

Em alta com o atual treinador, Angelo vive um momento especial também na sua curta trajetória. Ele vem de um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-20 no Uruguai.

No Brasileiro, o Santos busca uma reabilitação urgente. Nos últimos quatro jogos, o time acumulou um empate e três derrotas. Com 34 pontos, a equipe da Vila Belmiro vislumbra uma reação que permita a equipe brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem