Oficialmente no comando, Rei Charles III é fotografado com a tradicional caixa vermelha

24/09/2022 | 12:10



Se você assistiu pelo menos uma temporada de The Crown, ou conhece minimamente a rotina da família real britânica, sabe que, todos os dias, o monarca recebe uma caixa vermelha com documentos oficiais do governo do Reino Unido. Rainha Elizabeth II foi fotografada milhares de vezes abrindo suas correspondências, e agora chegou a vez do Rei Charles III.

Recentemente, as redes sociais da família real britânica compartilharam um clique do monarca com uma de suas primeiras caixas. Caso você não saiba, faz parte do trabalho do rei ou rainha ficar a par dos acontecimentos do reino, bem como fazer uma reunião semanal com o primeiro-ministro.

Em parte da legenda, o perfil oficial da realeza escreveu:

Sua Majestade a Rainha Elizabeth recebeu caixas vermelhas, que foram feitas em sua coroação em 1952, quase todos os dias de seu reinado, incluindo fins de semana e feriados, mas excluindo o dia de Natal.