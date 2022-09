Tite adia teste com Pedro e estuda trocas na seleção em último teste para a Copa

24/09/2022 | 11:20



Em sua última oportunidade para ver em campo as novas peças com a camisa da seleção brasileira, o técnico Tite terá a oportunidade derradeira para testar o atacante Pedro no amistoso da próxima terça-feira, contra a seleção da Tunísia. De carta fora do baralho até a chegada de Dorival Júnior ao Flamengo, o atacante alçou voo em escalas por uma vaga no time nacional. Seu excelente desempenho no time carioca o levou, inclusive, a superar o companheiro Gabriel na lista de convocáveis para a Copa do mundo do Catar.

Questionado sobre a não utilização do jogador na vitória de 3 a 0 sobre Gana, o treinador da seleção foi evasivo. Tite disse que essas questões sobre escalação são decididas depois.

Pedro foi um dos últimos nomes a se integrar ao grupo na Europa. Ele se apresentou com Éverton Ribeiro, companheiro de Flamengo, na última segunda-feira. Aos 25 anos, ele tem apenas uma partida com a camisa da seleção brasileira.

Na partida diante dos africanos, Tite mandou a campo Matheus Cunha no lugar de Richarlison no ataque. No jogo, ainda substituiu Fabinho pelo zagueiro Bremer. Éverton Ribeiro, Antony e Rodrigo também ganharam uma chance no segundo tempo.

Entre as posições que ainda não tem um titular definido está a lateral esquerda. Renan Lodi deve entrar em ação contra a Tunísia na vaga de Alex Telles.

Com edema na coxa, Bruno Guimarães segue como dúvida. O jogador, que sequer ficou no banco de reservas contra Gana, não tem escalação garantida no amistoso da próxima terça-feira.

A seleção brasileira volta a treinar neste domingo, em Paris. Estão programadas duas atividades antes do segundo amistoso da data Fifa. A lista definitiva com os atletas que vão disputar a Copa do Catar será anunciada no dia 7 de novembro.