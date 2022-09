Clássico no Sub-20 faz São Paulo jogar à noite

24/09/2022 | 10:57



O último compromisso do São Paulo antes de a delegação viajar a Córdoba, na Argentina, para a decisão da Sul-Americana, sofreu alterações e acontece amanhã, às 20 horas. O time de Rogério Ceni enfrenta o Avaí no Morumbi em duelo que abre a 28ª rodada do Brasileirão.

A partida estava agendada para terça-feira, mas foi antecipada a pedido do São Paulo assim que a equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana. Jogando no domingo o time tem dois dias a mais para descansar e treinar antes da partida mais importante do ano contra o Independiente del Valle, do Equador. A delegação são-paulina embarca na quarta-feira para Córdoba.

O jogo contra o Avaí seria disputado às 16h, horário nobre do domingo, mas acabou remarcado para as 20h, um horário incomum para o dia, graças à final do Campeonato Brasileiro sub-20 entre Palmeiras e Corinthians. Trata-se de uma habitual medida de segurança tomada pelas autoridades para evitar confrontos entre torcedores dos três principais times de São Paulo no deslocamento para ver as partidas.

O dérbi que decide em um jogo único o Brasileirão sub-20 será disputado também no domingo, mas pela manhã, às 11h, na Neo Química Arena. O Corinthians joga em casa porque fez melhor campanha na competição. Foram vendidos, até ontem, 10 mil ingressos.

Depois de derrotar o Ceará em Fortaleza e abrir certa distância para a zona de rebaixamento, o São Paulo espera casa cheia para se despedir de seu torcedor. São esperados aproximadamente 50 mil são-paulinos no Morumbi. A equipe ocupa o 13º posto, com 34 pontos somados.