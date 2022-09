Da Redação



24/09/2022 | 10:31



Novas prioridades de Claudinho da Geladeira

Ao que parece, o prefeito cassado de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), deixou para trás toda frustração do impeachment imposto pela Câmara em meados deste ano. Claudinho voltou com tudo para as redes sociais, mas não para falar de Rio Grande. O neotucano tem pregado voto insistente na deputada estadual Carla Morando (PSDB) e no vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (SD), candidato a deputado federal. Também fala para seus seguidores apostarem as fichas no governador Rodrigo Garcia (PSDB) e no candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB). Ele até diz que votar na dupla de São Bernardo é querer o bem para Rio Grande da Serra. E pensar que, dez anos atrás, Claudinho era protagonista, mas por outro partido: era o xodó do ex-presidente Lula (PT).

Bastidores

Encontro de mulheres

Organizado pela Amesc (Associação da Mulher Empreendedora do Social e da Cultura), jantar reuniu mais de 300 mulheres do Grande ABC em espaço de eventos em Mauá. O encontro teve como objetivo debater o empreendedorismo e a importância da força feminina nos negócios. Fundadora da entidade, a empresária Josi Simões, mulher do vereador da cidade e candidato a deputado federal Sargento Simões (Avante), diz que as ações da Amesc “visam o fortalecimento da mulher nos negócios.”

Cobrindo férias

A vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira (PT), assume o comando da Prefeitura a partir de segunda-feira, quando o prefeito José de Filippi Júnior (PT) inicia período de férias que se estende até 3 de outubro. Durante o exercício interino no cargo, Patty se afastará da direção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Está será a segunda vez que Patty Ferreira comandará o Paço de Diadema. Ela já exerceu a função em outro período de férias de José de Filippi. Ela é a primeira mulher negra a ser prefeita da história em Diadema.