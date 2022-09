1ª Feira Literária de Ribeirão Pires movimenta agenda no fim de semana

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 09:50



A região central de Ribeirão Pires é palco, neste fim de semana, para grande festa pela valorização do livro e da cultura nacional.

Entre hoje e amanhã, das 9h às 21h, a Rua Felipe Sabbag e vias adjacentes sediarão a 1ª Feira Literária da cidade - Flirp, que conta com o apoio do Diário.

O evento terá a participação de 40 editoras, que irão expor e comercializar títulos com descontos ao público, além de convidados ilustres. Música, dança, rodas de conversa com autores e lançamento de livros movimentarão os dois dias de programação. A entrada é gratuita.

“Moradores de Ribeirão Pires e visitantes do Grande ABC, de São Paulo e de outros estados terão o privilégio de prestigiar a maior festa literária da região. E terão, também, a oportunidade de conhecer mais profundamente o que foi o movimento da Semana de Arte Moderna de 22, suas propostas e intenções em relação à consolidação da arte nacional”, destacou Reynaldo Bessa, curador da Flirp.

Nesta primeira edição, o evento fará homenagem a Oswald de Andrade (1890-1954), escritor brasileiro que viveu os últimos anos de sua vida em Ribeirão Pires, em seu Sítio Boa Sorte, e que é considerado um por principais nomes do movimento modernista do País. “(Na Flirp) O público poderá conhecer melhor este personagem tão rico e grandioso que, em minha concepção, foi o artista de proa do modernismo brasileiro”, ressaltou Bessa.

Para abrir a série de atrações culturais, às 9h, no Palco Vanguarda (Paço Municipal), acontecerá a premiação do concurso multicultural O Modernismo Mora Aqui, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, com estudantes do município. Na sequência, às 9h30, o espaço receberá a apresentação de dança do grupo Ballet Africa Rythme, de Senegal.

Ao longo da programação, autores convidados participam de mesas literárias na Arena Pau-Brasil (Rua Felipe Sabbag).

São destaques deste sábado Antônio Carlos Secchin, membro da ABL (Academia Brasileira de Letras), às 10h, em debate sobre intenções, contribuições e incongruências da Semana de Arte Moderna de 22, e o também imortal da literatura Ignácio de Loyola Brandão, às 19h, trazendo ao público sua experiência no processo de criação literária.

Na Aldeia Antropofágica, a partir das 13h, os visitantes poderão conferir lançamentos de livros, inclusive, às 20h, da nova obra de Ignácio de Loyola, Deus, o que quer de nós?.

Entre debates e lançamentos, integrantes da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) realizarão intervenções culturais. O Sesc também estará presente com o BiblioSesc, biblioteca itinerante, e com apresentações artísticas.

De volta ao Palco Vanguarda, às 14h, Alpha e Ômega Instrumental de Marco Vita faz parte do cardápio musical da Flirp, seguido, às 16h, da Orquestra de Violeiros Raíz de Quirinópolis (GO). O espaço receberá, ainda, Bantu Brasil, às 18h30, além de Ian Guedes e Rodrigo Borges, às 21h.

A 1ª Flirp reunirá, ainda, variedade gastronômica e, durante o dia, a organização irá sortear ingresso para visita ao Sítio Boa Sorte, com saída às 12h e às 16h.