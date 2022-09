Ponte Preta ganha do Londrina e beneficia o Vasco na busca do acesso na Série B

23/09/2022 | 23:56



Apesar de ter sido derrotado para o líder Cruzeiro no meio de semana por 3 a 0, o Vasco celebrou os resultados favoráveis na 31ª rodada e continua bem na busca pelo acesso na Série B. Na noite desta sexta-feira, a Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0, em pleno Estádio do Café. Com 45 pontos, o time paranaense poderia empatar na pontuação com os cariocas em caso de vitória. Mas, com o tropeço, a diferença se manteve em três pontos: 48 a 45.

A vitória manteve as esperanças da Ponte Preta em ainda sonhar com o acesso, apesar das chances remotas. Com a vitória, chegou aos 43 pontos e assumiu a sexta colocação, ultrapassando a barreira dos 42, a pontuação suficiente para acabar com os riscos de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante truncado e faltoso. O Londrina tentou se impor nos primeiros minutos, com uma marcação alta. Mas, aos poucos, a Ponte Preta conseguiu equilibrar a partida e foi tomando conta das principais ações do jogo. A principal chance de gol, porém, veio em uma jogada de bola parada.

Aos 29 minutos, Elvis cobrou escanteio com efeito e quase fez um gol olímpico, mas o goleiro Matheus Nogueira conseguiu resvalar na bola e mandar para fora. Minutos depois, aos 36, Igor Formiga serviu Wallissson na área, mas o volante acabou chutando por cima do gol.

Nos acréscimos, porém, a situação se complicou ainda mais para o Londrina. Em uma jogada de meio-campo, o atacante Leandrinho entrou de sola no joelho do zagueiro Matheus Silva. Após análise do VAR, o árbitro que havia aplicado o cartão amarelo no primeiro momento, decidiu pela expulsão.

Na volta do intervalo, com um jogador a mais em campo e tentando aproveitar a vantagem numérica, a Ponte Preta foi para cima. Aos quatro minutos, Wallisson fez fila, invadiu a área, mas na hora do chute mandou em cima da marcação. Depois de tanto tentar, o time campineiro conseguiu furar a marcação e abrir o placar.

Aos 14 minutos, Fessin recebeu na entrada da área, girou em cima da marcação e serviu Léo Naldi, que invadiu a área e cruzou na medida para o artilheiro Lucca apenas completar para o fundo das redes. Esse foi o 14ª gol do atacante nesta Série B, um atrás do artilheiro Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa. A partir daí, a Ponte Preta acabou recuando um pouco, tentando controlar a vitória.

O Londrina ganhou espaço e fez pressão pelo empate. Contudo, foi a Ponte Preta quem marcou mais uma vez, nos acréscimos. Aos 49 minutos, Bernardo fez bela jogada pela esquerda e encontrou Ribamar na entrada da área, que ajeitou com o pé direito e soltou a bomba, sem chances para o goleiro.

Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana para a disputa da 32ª rodada. Na quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Cruzeiro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h. Na quinta-feira, o Londrina visita o Vasco, em São Januário, às 21h30, em mais um jogo decisivo para o clube carioca.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 2 PONTE PRETA

LONDRINA - Matheus Nogueira; Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel (Gabriel Santos); João Paulo, Luís Mandaca (Emerson Souza) e Gegê (Matheus Lucas); Caprini, Leandrinho e Douglas Coutinho (Danilo Peu). Técnico: Adilson Batista.

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva (Guilherme Souza), Fábio Sanches e Artur (Jean Carlos); Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson (Bernardo) e Elvis; Fessin (Bruno Alves) e Lucca (Ribamar). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Lucca, aos 14, e Ribamar, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Coutinho e Gustavo Vilar (Londrina); Artur, Mateus Silva e Ribamar (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Leandrinho (Londrina).

RENDA - R$ 173.765,00.

PÚBLICO - 4889 pagantes (5469 presentes).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).