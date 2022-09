Jojo Todynho critica Bia Miranda por ficar falando de affair com Adriano como se fosse um troféu

23/09/2022 | 17:10



Jojo Todynho mostrou que está acompanhando a décima quarta edição de A Fazenda! Ligadinha em tudo que está rolando no reality rural, a campeã da 12ª edição deu a sua opinião sobre Bia Miranda, a neta da Gretchen.

Em sua conta, Jojo afirmou que ela tem tudo para crescer na competição, mas precisa parar de falar do seu affair com o ex-jogador Adriano como se fosse um troféu:

Estou gostando da Bia? porém acho que ela tem parar de ficar falando de Adriano como se fosse um troféu. Ela tem tudo pra crescer no jogo, disse.

Vale lembrar que Jojo também ouviu Vini Buttel falando sobre a sua pessoa no confinamento e fez questão de rebatê-lo no Twitter e informar que fará mutirão para ele sair do jogo.