China abre mercado de amendoim ao Brasil; exportação foi autorizada a 47 empresas

23/09/2022 | 17:03



O Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) concedeu autorização para 47 empresas brasileiras exportarem amendoim, após conclusão de todas as etapas necessárias. A decisão foi informada às equipes técnicas do Ministério da Agricultura, durante reunião nesta semana.

Segundo comunicado do ministério, a abertura do mercado chinês para a exportação de amendoim está valendo desde a quinta-feira, 22. As empresas foram habilitadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura do Brasil.

Maior consumidor de amendoim do mundo, a China importa anualmente cerca de US$ 800 milhões com o produto. Segundo o ministério, o Brasil tem todas as condições para alcançar uma boa participação nas exportações, ampliando a pauta de vendas para a China.

A abertura do mercado chinês para o amendoim brasileiro faz parte de um pacote de avanços alcançados nas negociações bilaterais neste ano, possivelmente o mais importante em mais de uma década, disse o governo.

Além do amendoim, há expectativa de finalização ainda este ano das negociações para exportações de gergelim e sorgo.

Já foram concluídas as negociações para exportações de farelo e proteína de soja, bem como de polpa cítrica, que podem ser exportadas dentro de poucas semanas. O ministério informou que trabalha ainda para a autorização, em breve, das vendas de uvas ao mercado chinês, assim como de farinhas de aves e de suínos.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), obtidos por meio do ComexStat, em 2021, o Brasil exportou o equivalente a US$ 330,5 milhões do produto (256,6 mil toneladas). As exportações brasileiras têm como principal destino países do bloco europeu.