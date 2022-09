Erika Schneider fala sobre pedido de desculpas de Sarah Andrade: -Fiquei muito decepcionada

23/09/2022 | 16:10



Clima tenso! Durante o podcast PodDarPrado, apresentado pela influenciadora Gabi Prado, Erika Schneider abriu o jogo e falou sobre seu relacionamento - e o término dele - com Bil Araújo. Apesar do tema ser o romance que teve com o ex-BBB, o assunto principal foi o vídeo publicado por Sarah Andrade.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, a ex-sister publicou um vídeo dando a entender que Erika havia traído Bil. Ao ser pergunta sobre sua reação, a dançarina do Faustão não escondeu seus sentimentos.

- Achei feio. Quando vi, a primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem no direct e no WhatsApp para ela: Sarah, como assim? Você sabe como a internet é. Você sabe que não foi isso. Você falar isso, dá a entender. Sendo mulher, sabendo como foi e sendo amiga dos dois.... Eu sempre tive muito carinho e admiração pela Sarah. Fiquei muito decepcionada.

Além disso, ela também deixou bem claro que já conversou com Sarah, e que as duas já fizeram as pazes:

- Aí fiquei bem brava, porque ela sabe o peso da Internet, sabe o machismo que a gente vive. Me colocar como uma pessoa que trai. Ela sabe que não houve traição. Tanto que veio me pedir desculpas depois quando a gente se encontrou. A gente conversou e tá tudo certo. Eu sempre admirei e gostei muito da Sarah. Acho chato a gente se ver em eventos e não se cumprimentar. Apesar disso [da insinuação], eu não tenho raiva, não tenho nada contra ela.

Vale pontuar que Erika também falou sobre o relacionamento com Victor Peres. O casal havia namorado anteriormente, porém terminaram em 2020. Recentemente, ela revelou que eles tiveram um affair e aproveitou para reforçar que tudo aconteceu após o término com Bil.

- Falaram que eu traí o Bil, porque voltei para ele [Victor Peres]. Mas nunca houve traição. Não trai o Bil. Se você não está feliz com uma pessoa, termina, porque você não vai enganar a ela, vai se enganar.

Eita, que confusão...