Eurides Macedo. Zé Paulo “Brasa Pura” Show eterno revivido. Na festa do Canhotinho.

E atenção: amanhã completará 100 anos o mais antigo colaborador do Diário do Grande ABC.

“Em 1975, os compositores Edson Conceição (Salvador-BA) e Aloísio Silva (RJ-RJ) escreveram Não Deixe o Samba Morrer”.

Eurides Macedo apresentou-se nos anos iniciais da Rádio Cacique, emissora pioneira de São Caetano com palco-auditório na Rua Santa Catarina, prédio simples, mas bem construído, que ainda existe. E contou uma história.

- Eu e uma colega, meninas, íamos cantar na Cacique escondida dos olhos dos pais.

Eurides não parou mais. Cantora, sambista, mãe do Betão do Skate e do Gazu da Dança. Dançarina. Proprietária do Núcleo de Dança Celso Gazu.

A elegância de Eurides Macedo bateu com a elegância de Zé Paulo. Ele, cantor e compositor de samba de velha guarda e seresta. Mais de 300 sambas autorais. Se apresenta em casas noturnas, bares e rodas de samba do eixo Rio/São Paulo. Além do repertório próprio, interpreta obras dos grandes compositores das décadas de 1930 a 1970.

Zé Paulo geralmente é acompanhado pelos batuqueiros do grupo Brasa Pura, daí a incorporação do seu nome ao grupo na apresentação do mestre Juares Sasso Jardim.

Zé Paulo, venha se apresentar mais vezes no Grande ABC.

DUETO. Eurides Macedo e Zé Paulo. Samba de raízes no palco do Santos Dumont, onde ela gritou: “não deixe o samba morrer”

INDEPENDÊNCIA – os mestres

Recado para o futuro

Pesquisador dos anos que virão, saiba você e todos os demais que no ano do bicentenário da Independência do Brasil (1822-2022), a data só não passou em branco, em Santo André – no Grande ABC –, graças aos professores da foto.

Eles lecionavam e trabalhavam na Escola Estadual Dr. Celso Gama, da Vila Assunção.

“Memória” telefonou para a escola. Fomos atendidos pela professora Janaina. Falamos que em frente à escola existe o Cruzeiro da Independência, centenário, inaugurado em 7 de setembro de 1922. E que seria legal se a escola contasse isso aos alunos.

Janaina topou. Atravessou a rua e foi conferir: o imenso monumento existe, todo em pedra, atravessou um século. Intacto.

E a Escola Dr. Celso Gama atendeu ao apelo de “Memória”. Em tempo recorde conversou com os alunos. E dez lindas orações foram compostas para apresentação em 9 de setembro de 2022 – guardaremos os áudios.

Um trabalho coletivo, da boa Educação. Daí porque, pesquisador do futuro, publicamos a foto destes mestres queridos. Janaina promete olhar sempre para o Cruzeiro da Independência, quando chegar à escola. E vocês, alunos, de hoje e do futuro, zelem por ele. É uma gratidão ao passado que pensou em plantar em Santo André um símbolo da data maior da Pátria. Parabéns. “Memória” conta com vocês

VALEU, PROFESSORES. Sônia Regina Padoim (a primeira à esquerda), Eliani Fernandes Martin (também no papel de mestre de cerimônia), Rodrigo Santiago Guerini, Andrea Buratti e Janaina Lucena da Cruz (madrinha desta comemoração)

REVOLUÇÃO DE 32

79º dia: 25 de setembro

Um dia excelente para o exército da Constituição.

Rechaçados os inimigos no setor de Amparo.

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 26-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: as tropas federais retomam, na zona de oeste, as posições perdidas pelo coronel Amaral. As tropas mineiras ficam sob o comando do coronel Heitor Borges. Faço a promoção de sete generais.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 26 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1955

MANCHETE – Renúncia de Cerchiari (deputado Carlos Cerchiari) é ameaça para o MDB.

SÃO CAETANO – A cidade sagra-se campeã da III Olimpíada Colegial do Grande ABC, seguida por São Bernardo, Santo André e Mauá.

FUTEBOL – No Estádio Lauro Gomes de Almeida (atual Anacleto Campanella), Saad 1, Guarani 1.

EM 26 DE SETEMBRO DE...

1992 - Inaugurada a sede da Fundação Pró-Memória de São Caetano, na Avenida Goiás, 600, térreo, antigo Paço Municipal. Na presidência, Oscar Garbelotto; na direção do Museu municipal, Sonia Xavier.

Santo André inaugurava a Casa da Palavra, na Praça do Carmo, 171.

