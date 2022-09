Henrique Vitorino. Multiartista. O memorialista da música. E ele faz cinema e teatro.

Ademir Medici

“Memória” encontrou dois textos falando de Henrique Vitorino.

Pedro Leutmann escreveu, anunciando um show que Henrique faria em Curitiba:

Inspirando-se no universo dos cantores da Era do Rádio, Henrique Vitorino nos guiará por uma viagem na História da Música, interpretando sucessos de várias épocas.

Este multiartista de diversas facetas (cantor, poeta, violonista popular, ator, escritor, ficcionista) promete mesclar todas estas expressões de forma única.

Henrique Vitorino fará o show “Henrique Vitorino em Curitiba!”, em única apresentação.

Trazendo sucessos da seresta, canções memoráveis da Bossa Nova e do Pop Rock, além de canções autorais e parcerias com poetas paulistanos e curitibanos, Vitorino nos convida a conhecer suas referências artísticas – seja na música, no teatro ou na literatura.

ELE POR ELE

O segundo texto é do próprio Henrique Vitorino, se apresentando e se revelando:

Um velhinho na casa dos 30 anos. Eterno neto do Antonio e para sempre sobrinho do Nelson.

Artista profissional: músico, cantor, compositor, ator, dramaturgo, roteirista.

Autor do filme "Meu Garoto", pelo SESC Santo André (2021), e da peça de teatro "Alguém Tinha Que Ceder", com Bruna Gabrille (2022).

Fã de Vicente Celestino e qualquer coisa que seja memória. Autista, fã de Bee Gees e escritor. Tudo isso, claro, rima com amor.

SHOWMAN. Henrique Nicolino no palco do Santos Dumont: ritmo, boas histórias, elegância. Imaginem um show dele...

O busto de Dom Pedro I.

Apareceu. Em fotos.

Quando será exposto?

Mistério...

A Prefeitura de São Bernardo informa, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude: o monumento (não seria busto?) de Dom Pedro I foi retirado do Paço Municipal em janeiro de 2014 para as obras do piscinão. Foi acondicionado em espaço no Estádio Primeiro de Maio. No momento, a pasta estuda a restauração do busto para posterior exposição ao público.

NOTA DA MEMÓRIA – São Bernardo perdeu uma excelente oportunidade de expor o busto de Dom Pedro I.

O 7 de setembro, do bicentenário da Independência brasileira, passou em branco na cidade. Seria maravilhoso se naquele feriado São Bernardo voltasse alguns anos no tempo, revivendo os grandes desfiles de 7 de setembro. Vibrava a juventude nos acordes e marchas emanados da velha e querida Rua Marechal Deodoro.

Foi por esta via que o então príncipe-regente Pedro de Alcântara passou poucas horas antes de proclamar a Independência, em 1822.

Esta informação precisaria ser divulgada aos nossos escolares. Uma simples placa colocada num ponto da Marechal informaria aos nossos jovens sobre aquele momento histórico importante.

Saudemos Aldino Pinotti, o prefeito Pinotti, que muito em patriotismo teria a passar aos atuais governantes. Foi Pinotti, o velho Pinotti, o marceneiro Pinotti, há 50 anos, em 7 de setembro de 1972, quem inaugurou o busto de Dom Pedro I na Praça Samuel Sabatini.

Menos ruim que o busto esteja guardado. Melhor seria se fosse exposto o quanto antes.

A nota oficial, lacônica, diz apenas que a Secretaria de Cultura e Juventude estuda a restauração. Será que não houve tempo, de 2014 para 2022, para que o estudo fosse realizado? Será que o busto necessita de tanto restauro assim? É de se duvidar.

O BUSTO. Apareceu. Está no Estádio Primeiro de Maio. Afastado há oito anos da praça do Paço. Está bonito. Por que não retornar ao seu local de origem? Questão de segurança? Por que não ser exposto na Pinacoteca Municipal?

REVOLUÇÃO DE 32

78º dia: 24 de setembro

O exército da lei é uma barreira inexpugnável.

Em todas as frentes o inimigo tentou furiosos mas vãos assaltos às posições constitucionalistas.

Cf. manchete do Estadão, edição de 25-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: o general Mena Barreto, por meio do ministro do Exterior, manda propor-me uma fórmula de paz, começando pelo armistício. Devo tratar isto na próxima reunião ministerial.

SANTOS DO DIA

Aurélia e Neomísia. Irmãs. Adoeceram e faleceram no mesmo dia, 25 de setembro.

Cleofás ou Alfeu

Firminmo ou Firmin

HOJE

Dia do Rádio ou da Radiodifusão, lembrando o dia em que nasceu Roquette Pinto, fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O Dia do Radialista é comemorado em 21 de setembro.

Dia Internacional do Farmacêutico

Dia Nacional do Trânsito

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 24 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1954

SÃO BERNARDO – Marcada para 30 de setembro (de 1972), Dia da Secretária, no São Bernardo Tênis Clube, a festa de coroação da Rainha das Indústrias.

Algumas das candidatas: Vera Lúcia Bragança, representando a Resana; Cecília Maria Kirdeira (Dulcora); Leonice de Paula Silveira (Filtros Fram); Elisabeth Dantas de Oliveira (Acrilex), Sônia Regina Peluchi (Sulzer Weise) e Maria Salles Pereira (Alumínio Fuji).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 25 de setembro: Carlos Barbosa (RS), Formoso (GO), Itaeté (BA), Luiziana e Nova Aurora (PR), Mesquita (RJ), Patu (RN), Reriutaba (CE), Sena Madureira (Acre) e Vitorino Freire (MA).