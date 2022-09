Apaixonada por pets, Ana Hickmann tem salão de beleza para cachorros em casa: - São 18 para tomar banho, então precisamos ser práticos

23/09/2022 | 14:11



Companheiros fiéis! Na última quinta-feira, dia 22, Ana Hickmann participou do podcast 4 Patas e falou sobre sua relação com os animais. A apresentadora contou que desde pequena sempre esteve rodeada de animais e afirma que eles eram seus melhores amigos, como já dizia o ditado:

- Eu sou menina do interior, da roça, cresci no meio dos bichos. Eles são meus maiores companheiros, estão do meu lado quando mais preciso, sempre me dão amor e carinho.

Ao falar sobre a quantidade de cachorros que tem em casa, 18 no total, ela disse que até criou um salão de beleza para os bichinhos:

- Montamos um pet shop em casa, praticamente um salão de beleza. Criamos um lugar para eles entrarem sozinhos, porque são 18 para tomar banho, então precisamos ser práticos. E haja toalha.

Hickmann é criadora de animais de raça, em sua maioria Rhodesian Ridgeback, que são originários da África, também conhecidos como Leão da Rodésia. Curioso não?