Fernanda Lima é sincerona ao falar de sexo com Rodrigo Hilbert

23/09/2022 | 14:10



Durante o programa Bem Juntinhos, do GNT, ao lado do marido, Fernanda Lima confessou que falta tempo para o sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos há 20 anos e pais de dois filhos, o casal às vezes tem dificuldade em compartilhar algumas horinhas de intimidade por conta da rotina. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, os apresentadores estavam conversando sobre a escassez de momentos particulares e o ex-modelo levantou o questionamento:

- Será que a gente está sem tempo até para o sexo?

A loira arrancou risadas dos presentes ao responder:

- Nós sem dúvida.

- Ela sempre me solta uma, brincou o ator.

Justificando que eles sempre acabam debatendo alguma questão pessoal, Fernanda contou:

- Eu sinto que às vezes falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho. E ainda tem coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada. Às vezes realmente não quero. E aí fica faltando aquele momento do casal.